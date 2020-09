Uso de máscaras pode induzir produção de anticorpos contra coronavírus

247 - O uso da máscara, que tornou-se obrigatório no Brasil após a pandemia, para se proteger da contaminação do novo coronavírus, pode também levar à produção de anticorpos contra o vírus, informaram pesquisadores da Universidade da Califórnia e publicação na revista científica The New England Journal of Medicin

Segundo reportagem publicada no jornal Folha de S.Paulo, a ideia, segundo defendem os autores, é que as máscaras amplamente usadas pela população diminuem em muito, mas não impedem totalmente, a passagem das gotículas de saliva ou partículas aerossóis que podem transmitir o vírus. Com isso, uma fração pequena de partículas virais passaria pelo equipamento e seria transmitida a outras pessoas, mas com carga viral mais baixa

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.