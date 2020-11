USP começa a oferecer teste de Covid-19 por meio da saliva; veja como fazer

Revista Fórum - A partir desta terça-feira (1º), a Universidade de São Paulo (USP) vai passar a oferecer um teste capaz de identificar se a pessoa está com Covid-19 por meio da saliva.

Inicialmente, o exame poderá ser feito por moradores da cidade de São Paulo. Quem for à instituição para coletar o material vai pagar R$ 90 pelo teste. Já quem optar por fazer a autocoleta poderá enviar a amostra para análise por um serviço de entrega e retirada e, nesse caso, vai pagar R$ 150. O resultado deve sair em até 24 horas.

Para solicitar o teste é preciso antes fazer um cadastro no link no site do CEGH-CEL, um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) financiado pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) no Instituto de Biociências (IB-USP).

