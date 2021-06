UTIs seguem lotadas ao redor do país e dez capitais já enfrentam mais de 90% de ocupação

O quadro indica que mais jovens estão sendo internados, uma vez que, com a vacinação, menos idosos ocupam as UTIs edit

247 - Com o avanço tímido na vacinação da população contra a Covid-19, dez capitais e o DF enfrentam ocupação de mais de 90% dos leitos de UTI, mostra levantamento da Folha de S.Paulo.

Curitiba se mantém como a capital com o pior quadro, tendo 101% das UTIs lotadas, seguida de Aracaju e Palmas, ambas com 97%. A fila por UTIs no Paraná chega a 533 pacientes.

No Maranhão, a ocupação de leitos na Grande Ilha, que inclui São Luís, recuou de 97% para 93,55%.

Em Pernambuco, nesta terça-feira (15), 92% das 1.1791 vagas da rede pública estadual estavam ocupadas. No Ceará, a taxa de ocupação de leitos gira em torno de 88%.

Na cidade do Rio de Janeiro, 90% das UTIs públicas continuam ocupadas, resultado do relaxamento das normas sanitárias. A marca não diminui há três meses.

Na capital paulista, a taxa de ocupação de leitos vem caindo e chegou a 76%.

No DF, a ocupação de leitos estava em 90,2% na tarde de segunda.

O quadro indica que mais jovens estão sendo internados, uma vez que, com a vacinação, menos idosos ocupam as UTIs.

