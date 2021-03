Vacina contra a Covid-19 da Pfizer pode ser menos eficaz em pessoas com obesidade

Um estudo mostrou que profissionais de saúde com obesidade produziram apenas cerca de metade da quantidade de anticorpos em resposta a uma segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, em comparação com pessoas sem essa condição edit

Um estudo realizado por pesquisadores italianos mostrou que profissionais de saúde com obesidade produziram apenas cerca de metade da quantidade de anticorpos em resposta a uma segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, em comparação com pessoas sem essa condição. Os dados sugerem que o imunizante pode ser menos eficaz em pessoas com obesidade, segundo informações do jornal britânico Guardian. A reportagem é do jornal O Globo.

Ainda é cedo para saber o que os resultados significam para a eficácia da vacina, mas podem implicar que as pessoas com obesidade precisem de uma dose de reforço adicional para garantir que estejam protegidas contra o coronavírus. O novo estudo ainda não foi revisado por pares e teve participação de apenas 248 pessoas. Aldo Venuti, do Instituto Hospitalar de Fisioterapia de Roma, e seus colegas avaliaram a resposta de anticorpos em profissionais da saúde após receberem duas doses da vacina da Pfizer/BioNTech.

