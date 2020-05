Vacina contra coronavírus é possível em cerca de um ano, diz agência da União Europeia

Uma agência que aprova medicamentos para a União Europeia avalia que, com otimismo, uma vacina contra o novo coronavírus poderia ser aprovada em cerca de um ano edit

247 - A União Europeia teme não possuir suprimentos suficientes para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus.

A Agência Europeia de Remédios (EMA), que se comunica com 33 desenvolvedores, está fazendo tudo o que pode para acelerar o processo de aprovação, disse o chefe de vacinas da EMA, Marco Cavaleri, mas ele duvida das afirmações de que uma pode estar pronta em setembro.

"Para vacinas, como o desenvolvimento teve que começar do zero... podemos pensar, sendo otimistas, em um ano a partir de agora, então no início de 2021", disse ele aos jornalistas.

Ele descartou a possibilidade de saltar a terceira fase de um teste de vacina, que disse ser necessário para ter certeza de que ela é segura e eficiente, informa o UOL.

