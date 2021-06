Vacina cubana Soberana 2 tem 62% de eficácia com duas das três doses previstas

"Em algumas semanas devemos ter os resultados de eficácia com três doses que esperamos ser superiores", disse Vicente Vérez, diretor do Finlay Vaccine Institute, que desenvolveu o Soberana 2 edit

247 - A vacina cubana contra a Covid-19, a Soberana 2, possui 62% de eficácia com duas das três doses previstas, informou a biofarmacêutica estatal BioCubaFarma neste sábado (19), citando dados preliminares dos testes da fase final de pesquisa.

"Em algumas semanas devemos ter os resultados de eficácia com três doses que esperamos ser superiores", disse Vicente Vérez, diretor do Finlay Vaccine Institute, que desenvolveu o Soberana 2.

Cuba desenvolve outros quatro imunizantes contra a Covid-19. A vacina Abdala também está na fase final de testes.

A notícia da eficácia vem em meio a um novo surto na ilha caribenha, o mais forte atravessado até então.

Cuba optou por não importar vacinas, mas sim desenvolvê-las por conta própria. O presidente Miguel Diaz-Canel culpou a "posição global" do país pela falta de financiamento do projeto: "Sabemos que nosso governo não tem sido capaz de fornecer a este projeto todos os fundos necessários e, no entanto, isso é resultado de uma posição global", disse o novo líder do país na apresentação dos resultados na televisão estatal. (Com informações da CNN Brasil).

