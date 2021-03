Vacina da AstraZeneca é "extremamente segura e eficaz", garante Fiocruz

Sputnik - Nesta terça-feira (16), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) defendeu em nota a eficácia e a segurança da vacina contra a Covid-19 desenvolvida em parceria com a AstraZeneca/Oxford. A declaração vem após supostos efeitos adversos causarem a suspensão temporária da vacina em países europeus.

Segundo publicou a agência Fiocruz, a vacina tem se demonstrado "extremamente segura e eficaz". A Fiocruz reforça que mais de 17 milhões de pessoas na União Europeia (UE) e Reino Unido já foram vacinadas com o imunizante.

No Brasil, onde cerca de três milhões de pessoas receberam doses da vacina, não há evidência de aumento de risco de formação de coágulos sanguíneos em qualquer faixa etária, destaca a Fiocruz.

Na segunda-feira (15), diversos países europeus anunciaram a suspensão do uso da vacina da AstraZeneca/Oxford após efeitos adversos surgirem em pessoas vacinadas. Os casos, no entanto, ainda não tiveram relação comprovada com o imunizante e as agências sanitárias europeias apontaram que a suspensão se trata de uma precaução.

O posicionamento da Fiocruz vem na esteira de visões semelhantes expressas pela farmacêutica AstraZeneca, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela agência regulatória da União Europeia (EMA) e também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ainda conforme o comunicado, a AstraZeneca aponta que 15 casos de trombose venosa profunda e 22 eventos de embolismo pulmonar foram registrados até o dia 8 de março na Europa, mas não há evidência de aumento do risco de tais eventos com relação à vacinação.

A vacina da AstraZeneca/Oxford já teve o uso autorizado em mais de 70 países. No Brasil, a vacina é a única sendo aplicada que já recebeu autorização de uso definitivo na Anvisa.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.