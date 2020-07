Vacina da farmacêutica chinesa Sinopharm será 4ª testada em humanos no Brasil

Trabalhos serão conduzidos em instituto no Paraná; Oxford/AstraZeneca, Sinovac Biotech e Pfizer/BioNTech já fazem ensaios clínicos no país edit

Fórum - A farmacêutica chinesa Sinopharm e o governo do Paraná anunciaram nesta quarta-feira (29) testes em humanos de uma vacina para a covid-19. Os ensaios clínicos serão conduzidos pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), que já assinou um contrato com a estatal da China.

Segundo a Sinopharm, a vacina pode estar pronta até o final deste ano. Em entrevista à agência Reuters, o diretor do Tecpar, Jorge Callado, disse que profissionais da saúde estarão entre os primeiros vacinados.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.