Vacina da Pfizer é autorizada na União Europeia

247 - A vacina da Pfizer com a BioNTech contra o novo coronavírus recebeu autorização para ser aplicada em todos os 27 países da União Europeia (UE).

“Hoje adicionamos um importante capítulo da história do sucesso europeu ao tornar disponível a primeira vacina contra a Covid-19 para os europeus”, afirmou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, conforme reportado na Folha de S.Paulo. “A vacina estará disponível para todos os países da União Europeia ao mesmo tempo e sob as mesmas condições”, completou.

O bloco tem um acordo com a empresa para a compra de 200 milhões de doses iniciais, além da opção de 100 milhões de doses extras.

Mais de 40 países ao redor do mundo já fecharam acordo com a Pfizer para a compra de seu imunizante. O governo federal fechou a compra de 70 milhões de doses no início deste mês.

