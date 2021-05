Vacina da Pfizer pode ser armazenada por um mês, diz agência reguladora dos EUA

247 - A agência norte-americana Food and Drug Administration (FDA) - equivalente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nos Estados Unidos - mudou a recomendação para o tempo de armazenamento da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19, de 5 dias para 1 mês.

A nova recomendação da FDA, divulgada nesta quarta-feira, 19, ocorreu após a revisão dos dados enviados pela Pfizer à agência, informando que os frascos com as vacinas podem ficar armazenados por 30 dias descongelados, sem diluição e em uma temperatura de 2ºC a 8ºC.

Pfizer no Brasil

No Brasil, nesta quarta, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) recebeu 629 mil doses da vacina norte-americana, sendo a quarta remessa do primeiro contrato de 100 milhões de doses feito pela farmacêutica com o Ministério da Saúde. No total, já foram entregues 2,88 milhões doses do imunizantes desde abril.

Na sexta-feira, 14, a Pfizer anunciou a assinatura de um segundo contrato para venda de mais 100 milhões de doses da vacina, cujas entregas estão planejadas para acontecer até o final do quarto trimestre de 2021, a partir de outubro.

Bolsonaro recusou 70 milhões de doses

No ano passado, conforme revelou depoimento do gerente da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, à CPI da Covid no Senado, três ofertas formais para venda de 70 milhões de doses foram feitas pela empresa e ficaram sem resposta do Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro.

A vacina da Pfizer foi a primeira a obter registro sanitário definitivo pela Anvisa, em fevereiro deste ano.

