Vacina da tuberculose será testada no Brasil contra o coronavírus

247 - Vacina contra a tuberculose (BCG) será testada no Brasil contra a pandemia do coronavírus. Os testes serão feitos em profissionais da saúde. A vacinação será realizada em 3.000 voluntários e coordenada pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e contará também com a participação do instituto australiano Murdoch Children's Research Institute.

Espanha e Reino Unido também participarão do estudo. Os médicos irão ver se a vacina pode imunizar contra a Covid-19 ou pelo menos amenizar a doença. Quem financia o estudo é a Fundação Gates, do ex-presidente da Microsoft Bill Gates.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.