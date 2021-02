Vacina de Oxford atinge eficácia de 76% em pacientes após três semanas da primeira dose

O imunizante contra a Covid-19 desenvolvido pela AstraZeneca/Oxford teve eficácia de 76% três semanas após a primeira dose, de acordo com um estudo preliminar edit

247 - O imunizante contra a Covid-19 desenvolvido pela AstraZeneca/Oxford teve eficácia de 76% três semanas após a primeira dose, de acordo com um estudo preliminar divulgado nesta terça-feira (2). Essa taxa é mantida até 90 dias depois da aplicação.

De acordo com os estudos, também foi constatada uma eficácia de 82,4% em um intervalo de três meses após a segunda dose. O percentual está acima do encontrado anteriormente, com uma eficácia de 54,9%, quando o reforço estava sendo aplicado após um mês e meio. A informação foi publicada pelo portal G1.

Pesquisador-chefe dos estudos clínicos, Andrew Pollard afirmou que "estes novos dados fornecem uma confirmação importante dos dados provisórios que foram utilizadas por mais de 25 órgãos reguladores, incluindo a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde do Reino Unido e a Agência Europeia de Medicamentos, para conceder autorização de uso emergencial da vacina".

"O estudo também apoia a recomendação feita pelo Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI) [da OMS] para um intervalo de 12 semanas até a segunda dose, enquanto procuram uma abordagem ideal para implantação, e garante que as pessoas estejam protegidas 22 dias após uma dose única da vacina", disse.

