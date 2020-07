Vacina para o coronavírus pode estar pronta para aprovação até dezembro

247 - A empresa alemã BioNTech, que se associou à Pfizer para elaborar uma vacina para o coronavírus, afirmou que a solução pode estar pronta para aprovação até o fim deste ano, segundo seu executivo, Ugur Sahin. Mais de um bilhão de doses podem estar prontas até o fim de 2021.

A BioNTech é uma das 17 empresas do mundo que iniciaram testes em humanos de uma potencial vacina contra a Covid-19. A vacina da BioNTech usa tecnologia experimental com foco no RNA mensageiro.

