Vacina para variante Ômicron da Sinovac é aprovada para ensaio clínico em Hong Kong

Rádio Internacional da China - A farmacêutica chinesa Sinovac anunciou na quinta-feira (14) que sua versão de vacina inativada específica para a variante Ômicron foi aprovada para testes clínicos em Hong Kong, na China.

A variante Ômicron foi relatada pela primeira vez à Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 24 de novembro de 2021. A Sinovac obteve a nova cepa no início de dezembro do mesmo ano e deu início ao desenvolvimento e pesquisa pré-clínica que demostraram a segurança e eficiência da vacina em animais.

Em fevereiro de 2022, a Sinovac começou a submeter pedidos clínicos para sua vacina específica para a variante Ômicron a países e regiões em todo o mundo. O aval para ensaios clínicos em Hong Kong é o primeiro dado a esta versão de vacina.

