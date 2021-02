Vacina Pfizer é 94% eficaz, aponta estudo israelense

De acordo com a seguradora Clalit, seus cientistas testaram 600 mil pessoas que receberam as duas doses recomendadas da vacina edit

247 - A principal seguradora de saúde de Israel afirmou neste domingo (14) que a vacina Pfizer / BioNTech foi 94% eficaz contra a Covid-19. Foi o que apontou um estudo realizado com mais de um milhão de pessoas vacinadas. As informações são agência de notícias France-Presse.

De acordo com a seguradora Clalit, seus cientistas testaram 600 mil pessoas que receberam as duas doses recomendadas da vacina e um número equivalente de pessoas que não receberam a injeção.

"Houve uma redução de 94% na taxa de infecção sintomática e uma queda de 92% na taxa de doença grave, em comparação com 600.000 [indivíduos] semelhantes que não foram vacinados", disse a empresa em um comunicado. "A eficácia da vacina é mantida em todas as categorias de idade, incluindo aquelas com mais de 70 anos", acrescentou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.