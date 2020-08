Vacina russa contra Covid-19: quais estados brasileiros estão interessados e quando teremos testes?

O Fundo Russo de Investimentos Diretos anunciou o início da terceira fase de testes com a vacina Sputnik V na Rússia, envolvendo milhares de voluntários edit

Nesta segunda-feira (24), o embaixador do Brasil na Rússia, Tovar da Silva Nunes, conversou com a Sputnik Brasil sobre a vacina russa contra a Covid-19, Sputnik V, e sua inserção no Brasil.

Segundo ele, ao ser informada sobre o registro da vacina Sputnik V, a embaixada fez "a ponte inicial com o Brasil, para que houvesse uma sensibilização da importância do que foi desenvolvido aqui na Rússia".

"Nós conhecemos a capacidade tecnológica russa. Sabemos do que os russos são capazes de desenvolver", assegurou Nunes.

"Os estados que mais se interessaram foram Bahia e Paraná", contou o embaixador. "O nosso Ministério da Saúde também se interessou e recolheu as informações."

"Diante de uma calamidade de natureza humanitária, uma solução como uma vacina obviamente merece o nosso interesse e o apoio", acredita Tovar da Silva Nunes.

Acordo com Paraná

Em 12 de agosto, o governo do Paraná e o Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo) assinaram um acordo de cooperação para a realização de testes, produção e distribuição da vacina Sputnik V em território brasileiro.

"Eu recentemente abri um canal de diálogo diretamente entre o estado do Paraná e a fundação Araucária, que é uma fundação de ciência e tecnologia vinculada também ao estado do Paraná, junto ao Tecpar – o parque tecnológico que se dispôs a desenvolver a vacina russa", relatou o embaixador para a Sputnik Brasil.

Segundo ele, a Rússia e as entidades paranaenses devem desenvolver procedimento técnico e tratar dos equipamentos necessários para a produção da vacina.

"O assunto está vivo, está caminhando, é um tema de grande importância para a aproximação Brasil-Rússia", inclusive no "mundo acadêmico, que é uma vertente valiosa da amizade e confiança", disse Nunes.

Realização de testes com a vacina russa no Brasil?

O Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo) anunciou o início da terceira fase de testes com a vacina Sputnik V na Rússia, empreendimento que envolve milhares de voluntários.

Quando perguntado sobre a possibilidade de realização de testes similares no Brasil, o embaixador lembrou ser necessário aprovação prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.

"Essa é uma questão importante: o lado brasileiro tem que estar confortável com o tipo de vacina que se possa eventualmente considerar para usar no Brasil", notou.

"Mas estou seguro de que com esse empenho e capacidade tecnológica russa, surgirá uma vacina acessível [...], que nos permitirá superar essa pandemia de maneira mais segura", concluiu o embaixador do Brasil na Rússia.

A vacina russa contra a Covid-19, Sputnik V, foi a primeira no mundo a ser registrada. Desenvolvida pelo Centro Gamaleya, a vacina já recebeu emendas de mais de 20 países para a aquisição de cerca de um bilhão de doses.

