Vacinação contra coronavírus precisará de cobertura superior a 70%, talvez até 95%, diz o virologista Eurico Arruda

O virologista da USP Ribeirão Preto Eurico Arruda alerta que a contaminação pela Covid-19 continua em alta no país, enquanto o ritmo de vacinação segue a passos curtos. “10% da população foi vacinada. Se vacinarmos um milhão por dia, ainda sim levaria tempo para atingirmos metade da população brasileira", alerta edit

247 - O virologista da USP Ribeirão Preto Eurico Arruda participou nesta segunda-feira (5) do programa Giro das 11, na TV 247, e fez um grave alerta: a contaminação pela Covid-19 continua em alta no país, enquanto o ritmo de vacinação segue a curtos passos e pode atingir seu pico no mês de abril.

O especialista explicou que, para conter o vírus de efetivamente no país, “70%, ou talvez até 95% da população deveria ser vacinada”, mas ressalta que o objeto ainda está longe de ser alcançado. “10% da população foi vacinada. Se vacinarmos um milhão por dia, ainda sim levaria tempo para atingirmos metade da população braisleira”.

Em sua visão, a transmissão do vírus fugiu de controle no Brasil por conta da negligência do governo na aquisição de vacinas e por medidas fundamentais sanitárias que não foram tomadas. “Quando a pandemia atingiu o pico em Manaus, em nenhum momento pensaram em bloquear voos domésticos, ao contrário, mandaram os doentes para outros estados”.

O virologista classificou como “absurda” a medida expedida pelo ministro do STF Nunes Marques em reabrir igrejas no momento mais grave da pandemia. “É claro que pessoas irão se contaminar nesses templos, muitas delas nem sabem que estão com o vírus”.

Outro ponto duramente criticado por Eurico é a reabertura das escolas. “Vai ter transmissão, não tenho dúvidas, não tem como conter o avanço do vírus com escolas abertas. Crianças trazem o vírus para casa, crianças transmitem o vírus para os professores”, concluiu.

