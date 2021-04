Vacinação dos profissionais da segurança pública contra Covid-19 começa nesta segunda em SP

247 - O governo de São Paulo inicia nesta segunda-feira (5) a vacinação contra a Covid-19 de 180 mil profissionais dos setores de segurança pública e da administração penitenciária estadual.

Segundo reportagem do site G1, o planejamento inclui policiais militares, civis, bombeiros, peritos, agentes de segurança e de escolta penitenciária, além de guardas civis metropolitanos e policiais federais que atuam no estado.

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 6,4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em todos o estado. Deste total, cerca de 4,7 milhões correspondem a aplicação da primeira dose do imunizante e 1,6 milhão já com a segunda dose.

Além de São Paulo, os profissionais da área de segurança começaram a receber a vacina nesta segunda-feira em diversos município do Rio Grande do Sul e em São Luís, no Maranhão.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.