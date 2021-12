Vacinação elevada reduz mortes e novembro registra 6.894 óbitos por Covid-19

O número de óbitos ainda é alto, mas é incomparavelmente menor ao do pico da pandemia, em abril, quando mais de 82 mil pessoas morreram pela doença em um único mês edit

247 - Ao fechar o mês de novembro com pouco mais de 6.800 mortos pela Covid-19, o Brasil colhe hoje os frutos da vacinação. E é nela que se pode apostar para enfrentar a nova ameaça mundial, a variante Ômicron, que parece ser ainda mais transmissível que a Delta. A reportagem é do jornal O Globo.

O número de óbitos ainda é alto, mas é incomparavelmente menor ao do pico da pandemia, em abril, quando mais de 82 mil pessoas morreram pela doença em um único mês. Até aquele momento, a vacinação ainda patinava no Brasil, com frequente falta de doses.

Maio e junho ainda mantiveram elevado número de óbitos, 58.679 e 55.280 respectivamente. A partir de julho, justamente quando o programa de vacinação engrenou e a aplicação ficou acima de um milhão de doses por dia, a queda se tornou constante, segundo avaliação do infectologista Alexandre Naime Barbosa, chefe do departamento de Infectologia da Unesp e membro do Comitê de Monitoramento Extraordinário da Covid-19 da Associação Médica Brasileira (AMB).

