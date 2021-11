Vacinação: país está com 71,9% da população acima de 12 anos imunizada

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Nesta quinta-feira (25/11), dados sobre a Campanha Nacional de Imunização mostram que 71,9% da população com 12 anos ou mais no país está totalmente imunizada contra a Covid-19. Ou seja, já recebeu duas doses ou a vacina de dose única. O número corresponde a 131.649.449 dos quase 182 milhões de brasileiros, nesta faixa etária, com o ciclo vacinal completo.

No total, 158.447.349 pessoas receberam ao menos uma dose, o que corresponde a 86,6% da população com 12 anos ou mais. Já a dose de reforço foi aplicada em 15.281.170 pessoas.

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 1.592.298 vacinas.

PUBLICIDADE

Somando a primeira, a segunda, reforço e a dose única, são 305.377.968 doses aplicadas no total.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE