Vacinação pode domar epidemia até o fim do ano, dizem especialistas, mas distanciamento ainda é vital

O Brasil atingiu nesta semana a marca de 12% da população totalmente imunizada (com duas doses); 22% tomaram apenas uma dose de imunizante. A fatia necessária para frear a pandemia só com vacinação, porém, é estimada em cerca de 70% da população plenamente vacinada edit

247 - Os números da Covid-19 no Brasil neste ano ainda estão em níveis acima do pior visto em 2020, mas a queda nos dados de mortes e de internações pela doença sugere que há uma perspectiva de, com a vacinação em massa, controlar a pandemia até o fim do ano. A reportagem é do jornal O Globo.

Epidemiologistas afirmam que abrir mão das medidas de distanciamento agora é algo que ainda implicaria em muitas mortes adicionais, e o receio de novas variantes do vírus comprometerem a imunidade construída pelas vacinas é real.

No entanto, os especialistas já vêem a perspectiva de o país começar o próximo ano numa situação com o vírus sob controle.

“Nós estamos vivendo agora um momento em que dá para ver uma luz no fim do túnel”, afirma Paulo Petry, professor de epidemiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

“As quedas de internações, de ocupação de leitos de UTI e de mortes podem ser atribuídas principalmente à vacinação, porque os grupos prioritários, com maior risco, em geral já receberam a vacina. Mas, na população, a parcela de vacinados ainda é baixa”, acrescentou.

