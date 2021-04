Vacinados com ao menos uma dose no Brasil chegam a 12% da população total

247 - O Brasil chegou neste sábado a 26.024.553 de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas, o equivalente a 12,29% da população total. 9.479.785 receberam a segunda dose, o que representa 4.48% da população brasileira.

Nas últimas 24h, foram aplicadas 591.436 doses (246.610 da primeira e 344.826 da segunda).

O Rio Grande do Sul é o estado que mais vacinou proporcionalmente, com 16.89% dos habitantes tendo recebido ao menos uma dose. Mato Grosso está na lanterna, com 8.60% da população imunizada.

Em termos absolutos, o maior número de vacinados está em São Paulo (6 milhões), seguido por Minas Gerais (2.59 milhões) e Bahia (2 milhões).

Os dados são do consórcio dos veículos de imprensa e das secretarias de 21 estados e Distrito Federal e foram publicados no Estadão.

