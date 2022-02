Vacinar grávidas diminui hospitalização de bebês por Covid em 61%

Levantamento aponta que a imunização diminui as chances de bebês serem hospitalizados com Covid edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A vacinação de gestantes com os imunizantes Pfizer e Moderna diminui em 61% as chances dos bebês serem hospitalizados por Covid-19, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos.

Publicado na terça-feira (15/2), a pesquisa também indica que o momento no qual a gestante é vacinada influencia na eficácia da resposta imunológica dos bebês. A proteção foi de 32% para bebês que receberam o esquema completo de vacinas no início da gravidez e de 80% para aqueles cujas mães foram vacinadas no final da gestação.

Ginecologista e autora da análise, Dana Meaney-Delman comentou durante entrevista coletiva que, dos bebês internados na UTI com Covid-19, 88% nasceram de mães que não foram vacinadas antes ou durante a gravidez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE