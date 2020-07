Vacinas contra Covid-19 podem não darem certo com idosos, indicam infectologistas do Canadá

247 - Pesquisadores e médicos do Canadá afirmam que vacinas contra o coronavírus podem falhar em idosos. O argumento é de dois imunologistas e professores canadenses da Universidade de Ghelp, Byram W. Bridle e Shayan Sharif. Segundo eles, muitos vacinologistas têm desconsiderado a má reação dos mais velhos às vacinas contra a gripe.

Eles dizem que isso ocorre por causa da imunossenescência - o baixo sistema imunológico que ocorre com o envelhecimento, um dos fatores que tornam os idosos mais propícios a inflamações e a serem grupo de risco em gripes com a da Covid-19.

Os dois infectologistas dizem que, na maioria dos casos, as vacinas desenvolvidas realizaram testes com pacientes mais jovens. “O fato de as pessoas idosas não responderem bem às imunizações tem sido amplamente ignorado na maioria das discussões sobre as vacinas Covid-19, apesar de este ser o grupo de maior necessidade”, afirmam em artigo publicado no The Conversation.

Eles também afirmaram que esses erros são cometidos nos testes com animais. Como exemplo, eles afirmam que os ratos, os animais mais usados nos laboratórios, têm na maioria das vezes 12 semanas ou menos de vida, o que equipara-se, mais ou menos, a 20 anos humanos do ponto de vista do sistema imunológico.

“É comparativamente muito mais raro os estudos usarem camundongos imunosenescentes com pelo menos 18 meses de idade, equivalentes e humanos idosos”, afirmam.

