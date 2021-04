Vacinas da Pfizer e Moderna não têm risco para gestantes e podem imunizar recém-nascidos

Estudo preliminar realizado por pesquisadores do CDC, dos EUA, levou em consideração um total de 35.691 mulheres, com idades entre 16 a 54 anos, que foram vacinadas durante a gestação ou momentos antes de engravidar edit

247 - As vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech e da Moderna não têm riscos para gestantes, segundo estudo preliminar realizado por pesquisadores do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), dos Estados Unidos.

Estudo levou em consideração um total de 35.691 mulheres, com idades entre 16 a 54 anos, que foram vacinadas durante a gestação ou momentos antes de engravidar.

"Além da vacinação proteger as mulheres contra Covid-19 e suas complicações durante a gravidez, evidências emergentes mostraram a transferência transplacentária de anticorpos da síndrome respiratória aguda grave coronavírus (SARS-CoV-2) após a vacinação materna com Covid-19 durante o terceiro trimestre, o que sugere que a vacinação materna pode fornecer algum nível de proteção ao recém-nascido", aponta o estudo.

O Ministério da Saúde iniciou tratativas para comprar mais 100 milhões de doses da vacina Pfizer. O governo pretende fazer a nova remessa chegar ao Brasil entre outubro e dezembro. Estudo alerta para herpes como efeito colateral raro.

Estudo alerta para herpes como efeito colateral raro

Seis pacientes com doenças autoimunes em Israel desenvolveram herpes-zóster após receberem doses da vacina da Pfizer/BioNTech. Pesquisadores sugerem que doenças autoimunes oferecem maior propensão a desenvolver erupções cutâneas.

Pesquisadores de Israel descobriram que pessoas com certas doenças autoimunes podem desenvolver herpes-zóster após serem vacinadas contra o coronavírus.

O novo estudo afirma que pacientes com doenças reumáticas inflamatórias autoimunes (AIIRD, na sigla em inglês) – que fazem com que o sistema imunológico ataque partes do corpo de uma pessoa – são mais propensos a desenvolver as erupções cutâneas após a primeira dose da vacina da Pfizer/BioNTech do que a segunda dose.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.