Vacinas teriam salvo 95 mil vidas se governo não tivesse ignorado ofertas, calcula epidemiologista

247 - O epidemiologista Pedro Hallal, da Universidade Federal de Pelotas (RS), calculou que ao menos 95 mil vidas poderiam ter sido salvas caso o governo Jair Bolsonaro tivesse comprado vacinas contra Covid-19 quando elas foram oferecidas pelos fabricantes.

De acordo com os cálculos, as doses de vacinas poderiam evitar no mínimo 1 em cada 5 mortes, se considerarmos que 456 mil pessoas morreram oficialmente de covid-19 no Brasil até o fim de maio de 2021.

Atualmente, o Brasil tem o terceiro maior número de casos no ranking global (16,3 milhões), atrás de Índia (27,7 milhões) e Estados Unidos (34,0 milhões).

