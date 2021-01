Vacinas vindas da Índia podem começar a ser distribuídas amanhã

Caso as vacinas cheguem hoje à noite, a distribuição começará neste sábado. O governo brasileiro comprou 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford edit

247 - O presidente Jair Bolsonaro afirmou que, caso as vacinas que estão sendo transportadas da Índia desembarquem no Brasil nesta sexta-feira (22), a distribuição aos Estados começará amanhã.

Em fala transmitida pela CNN Brasil, Bolsonaro também cortejou a Aeronáutica, que faz o transporte dos imunizantes.

"Pode ter certeza que a Aeronáutica está aí, pronta para servir o Brasil mais uma vez. E essa vacina amanhã mesmo, se chegar hoje à noite, amanhã mesmo começa a chegar aos seus destinos", disse.

A Índia produz a vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra.

O governo brasileiro fechou acordo para compra de 2 milhões de doses deste imunizante.

O avião que transporta as doses decolou ontem à noite da Índia, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Após o pouso, a carga será embarcada em outro avião, com destino ao aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

Nesta sexta, a Índia liberou a exportação comercial das vacinas contra a Covid-19, e os primeiros favorecidos serão Brasil e Marrocos.

