Variante brasileira da Covid-19 pode infectar pessoas que já tiveram a doença, segundo estudo

247 - Segundo especialistas, a variante brasileira da Covid-19, P.1, identificada em Manaus no começo do ano, tem potencial para infectar pessoas que foram infectadas, mas ainda faltam estudos conclusivos sobre o caso, de acordo com reportagem do G1.

Cientistas dizem que as novas linhagens do coronavírus podem escapar da imunidade gerada em resposta à infecção anterior, conforme foi publicado em artigo da revista científica "The Lancet".

“Já temos um caso descrito, mas ainda não sabemos com que frequência isso pode acontecer", disse Ester Sabino, imunologista e pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical-USP que participou do estudo.

