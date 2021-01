Variante britânica do coronavírus aponta para uma maior mortalidade, afirma Boris Johnson

Johnson disse, no entanto, que "há muita incerteza em torno dos números" edit

Sputnik - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta sexta-feira (22) que a variante britânica do novo coronavírus, mais contagiosa, pode estar relacionada a uma maior mortalidade.

A declaração foi dada durante uma entrevista coletiva em Londres, conforme publicou a agência Reuters.

"Parece haver alguns indícios de que a nova variante, identificada pela primeira vez em Londres e no sudeste, pode estar associada a uma maior mortalidade", afirmou.

Johnson disse, no entanto, que "há muita incerteza em torno desses números".

Segundo o primeiro-ministro, os dados foram avaliados por cientistas do grupo de assessores de novas ameaças virais e respiratória.

O principal conselheiro científico do governo britânico, Patrick Vallance, explicou que no caso de homens de cerca de 60 anos, a mortalidade no Reino Unido era anteriormente de dez pacientes por 1.000 e, atualmente, estaria entre 13 e 14 por 1.000.

"É preocupante que haja um aumento da mortalidade, assim como um aumento da transmissibilidade", declarou.

