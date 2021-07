Variante californiana do coronavírus apresenta resistência a vacinas da Pfizer e Moderna

A variante com origem no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, foi denominada epsilon (B.1.427/B.1.429, ou CAL.20C) edit

247 - A variante do coronavírus com origem no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, denominada epsilon (B.1.427/B.1.429, ou CAL.20C), reduz a ação de anticorpos neutralizantes desenvolvidos a partir da vacinação com os imunizantes da Pfizer/BioNTech e Moderna, de acordo com artigo publicado na quinta-feira (1˚) na revista científica Science.

A epsilon ainda não foi registrada no Brasil.

Além de conseguir diminuir a ligação dos anticorpos induzidos pelos imunizantes, a variante californiana também bloqueia os anticorpos monoclonais. A variante do vírus ainda bloqueia os anticorpos formados a partir da infecção pela forma original do coronavírus. Desta forma, pessoas que já foram infectadas não possuem proteção contra esta linhagem.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) classificou a variante epsilon como uma "variante de interesse" (VOI), ou seja, que deve ser monitorada. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano, por sua vez, a classificou como uma "variante de preocupação" (VOC).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.