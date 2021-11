Variante com recombinação do coronavírus surge na América do Norte

Nova linhagem apareceu depois que uma pessoa foi infectada simultaneamente com duas versões do Sars-CoV-2 edit

Por Bethânia Nunes, Metrópoles - Um grupo de cientistas do Reino Unido afirma ter encontrado uma nova linhagem do vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19, que possui a combinação de pedaços de duas variantes e que está em ampla circulação na América do Norte.

“Nós descobrimos uma grande e persistente linhagem recombinante de Sars-CoV-2 na América do Norte e Central. A recombinação como uma fonte de vírus de diversidade genética nova e viável precisa ser levada a sério”, alertou o epidemiologista Oliver Pybus, um dos autores do estudo, no Twitter.

O caso foi relatado por pesquisadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e das Universidades de Oxford e de Cambridge, ambas na Inglaterra, na plataforma medRxiv, em um artigo publicado nesse domingo (21/11). O assunto rapidamente ganhou a atenção dos cientistas na rede social.

