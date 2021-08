Variante delta representa 90% das amostras sequenciadas no mundo, diz Opas

247 - A variante delta do Sars-CoV-2 já representa quase 90% das 2,6 milhões de amostras do coronavírus sequenciadas no mundo, de acordo com relatório epidemiológico divulgado pela Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) neste domingo (8).

No entanto, “nem todos os países compartilham seus dados por meio da plataforma GISAID, e a capacidade de sequenciamento genético pode ser diferente de um país a outro”, ressalta o relatório.

Devido ao forte aumento nas contaminações pela delta, a organização recomenda que países se preparem para novos picos de infecções e de internações.

A variante delta está “associada a um aumento da transmissibilidade ainda maior do que foi observado para outras variantes", destaca a Opas.

“Em nível global, observam-se vários países com aumento de casos e de hospitalizações, com a emergência da variante delta, incluindo os com alta cobertura vacinal”, prossegue.

A organização recomenda que os países reforcem as medidas de prevenção, como distanciamento físico, uso de máscaras e de soluções antissépticas (como água e sabão, desinfetantes, álcool gel). “Essas medidas permanecem eficazes na redução da transmissão desta e de todas as variantes”. (Com informações da Folha de S.Paulo).

