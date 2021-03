Variante do Brasil da Covid-19 altamente contagiosa foge da imunidade, alertam cientistas

Segundo cientistas, é muito cedo para dizer se a capacidade da variante de escapar da imunidade de infecções anteriores significa que as vacinas também ofereceriam proteção reduzida contra ela edit

Reuters - Uma variante da Covid-19 altamente transmissível que surgiu no Brasil e agora foi encontrada em pelo menos 20 países pode reinfectar pessoas que já se recuperaram da doença, disseram os cientistas na terça-feira.

Em um estudo sobre o surgimento e a disseminação do vírus mutante na cidade de Manaus, na selva amazônica, os cientistas disseram que a variante - conhecida como P.1 - tem uma “constelação única de mutações” e rapidamente se tornou a variante dominante que circula por lá.

De cada 100 pessoas em Manaus que já haviam se recuperado da infecção com o coronavírus, “algo entre 25 e 61 delas são suscetíveis à reinfecção com P.1”, disse Nuno Faria, especialista em vírus do Imperial College London, que co-conduziu a pesquisa que ainda não foi revisada por pares.

Os cientistas estimaram que o P.1 era 1,4 a 2,2 vezes mais transmissível do que a forma inicial do vírus.

Em entrevista coletiva sobre as descobertas, Nuno disse que é muito cedo para dizer se a capacidade da variante de escapar da imunidade de infecções anteriores significa que as vacinas também ofereceriam proteção reduzida contra ela.

“Não há nenhuma evidência conclusiva que realmente sugira neste momento que as vacinas atuais não funcionarão contra P.1”, disse Faria. “Eu acho que (as vacinas) vão pelo menos nos proteger contra doenças e, possivelmente, também contra infecções.”

Cientistas de todo o mundo estão em guarda contra novas formas mutantes do coronavírus que podem se espalhar mais facilmente ou ser mais difíceis de combater com as vacinas existentes.

A pesquisa, conduzida com cientistas das universidades brasileiras de São Paulo e Oxford, da Grã-Bretanha, sugeriu que a variante P.1 provavelmente surgiu em Manaus no início de novembro de 2020.

A primeira infecção foi identificada em 6 de dezembro, disse Faria. “Em seguida, observamos a rapidez com que P.1 ultrapassou outras linhagens e descobrimos que a proporção de P.1 cresceu de zero a 87% em cerca de oito semanas.”

