Variante ômicron pode estar levando crianças a serem internadas na África do Sul

247 - A nova variante do coronavírus, a ômicron, pode estar levando muitas crianças com menos de dois anos a serem internadas em hospitais da África do Sul, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Dados obtidos em uma área do país muito atingida pela ômicron demonstram grande número de internações de pacientes nesta faixa etária.

Cientistas sul-africanos disseram ainda não ser possível confirmar um vínculo entre a ômicron e a elevação no número de internações de crianças.

Dos 452 pacientes que deram entrada em hospitais de Tshwane, - área metropolitana que inclui a capital do país, Pretória - 52 eram crianças. O percentual é maior do que qualquer outra faixa etária. Levando-se em consideração, porém, o tamanho das populações das diferentes faixas etárias, o risco maior de internação continua a ser dos idosos com 60 anos ou mais.

