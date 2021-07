Variante que chegou pela Copa América é mais transmissível e tem mutação inédita

247 - A variante B.1.621 foi oficialmente detectada no Brasil, em dois homens integrantes das delegações de Equador e Colômbia, que disputaram a Copa América durante as últimas semanas. O Laboratório Central do Mato Grosso (Lacen-MT) identificou os casos em Cuiabá e enviou amostras para análise genética no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. As informações foram publicadas em reportagem da BBC.

A B.1.621 foi descrita pela primeira vez em janeiro de 2021, na Colômbia.Ela já se espalhou para outros 19 países das Américas e da Europa, de acordo com o site Pango Lineages, que reúne especialistas em vigilância genômica de várias universidades e centros de pesquisa.

Os locais com mais casos de Covid-19 relacionados a essa variante são Estados Unidos, Colômbia, Espanha, México e Holanda.

Como é relativamente nova, a variante ainda não foi nominada com uma letra grega, como aconteceu com a Alfa (Reino Unido), a Beta (África do Sul), a Gama (Brasil) e a Delta (Índia).

