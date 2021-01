Vaticano vai começar em janeiro campanha de vacinação contra Covid-19

"É previsível que as vacinas possam chegar ao Estado na segunda semana de janeiro, em uma quantidade suficiente para cobrir as necessidades da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano", publicou a Diretoria de Saúde e Higiene do Governatorato edit

Sputnik - O Vaticano anunciou neste sábado (2) que vai iniciar sua campanha de vacinação contra a Covid-19 "nos próximos dias" e que dará prioridade aos profissionais da saúde e idosos.

A notícia foi divulgada pela Diretoria de Saúde e Higiene do Governatorato e publicada pelo portal Vatican News.

"É previsível que as vacinas possam chegar ao Estado na segunda semana de janeiro, em uma quantidade suficiente para cobrir as necessidades da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano", escreveu a diretoria em nota.

A imunização contra o novo coronavírus será realizada pelos médicos e enfermeiros que trabalham no Vaticano, "sempre de acordo com as recomendações sanitárias".

No comunicado, não há a informação se o Papa Francisco, de 84 anos, receberá a vacina.

"[A vacinação será] planejada de acordo com os critérios de seleção das categorias mais expostas ao contágio e segundo as adesões voluntárias", escreveu.

A Santa Sé vai disponibilizar as vacinas aos funcionários e cidadãos do Estado da Cidade do Vaticano, como também de familiares que dependem do Fundo de Assistência à Saúde do Vaticano.

A nota explica que foi adquirido um "refrigerador de temperatura ultra baixa" para armazenar as doses das vacinas.

O conhecimento liberta. Saiba mais