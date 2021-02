Venezuela recebe primeiro lote de 100 mil doses da vacina da Rússia, Sputnik V

A prioridade da vacinação será para os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia no país edit

Brasil de Fato - A Venezuela recebeu neste sábado (13), o primeiro lote de 100 mil doses da vacina Sputnik V contra o coronavírus. A vice-presidenta venezuelana Delcy Rodriguez participou da cerimônia de entrega, na qual também esteve presente o embaixador russo no país sul-americano, Sergey Melik-Bagdasarov.

Em seu discurso, a vice-presidenta lembrou as declarações feitas pela Relatora dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Alena Douhan, que esta semana reconheceu o efeito devastador que têm as medidas de bloqueio dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Venezuela.

A prioridade da vacinação será para os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia no país.

O acordo assinado entre Venezuela e Rússia prevê a aquisição de 10 milhões de vacinas em um ano. A eficácia da vacina Sputnik V contra a covid-19 é de 91,6%, segundo pesquisa publicada na revista científica The Lancet

No dia 13 de Janeiro, o Ministério da Saúde venezuelano informou sobre o registro da vacina para utilização emergencial em território venezuelano.

Antes disso, a Venezuela participou da fase 3 dos ensaios clínicos do imunizante russo, com 2.000 voluntários. Para essa fase, recebeu um carregamento em outubro do ano passado.

