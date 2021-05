Vice-presidente da Fiocruz diz que trabalha para não faltar vacina em agosto e setembro

247 - O vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marco Krieger, afirmou que, para a entidade manter a entrega de vacinas em agosto e setembro, está havendo negociações para a compra de mais IFA importado, que não estava prevista originalmente no cronograma.

"Estamos trabalhando para ver se é possível cobrir esse gap com matéria-prima adicional de fora", disse ele em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo. "Nós estamos trabalhando com a perspectiva de iniciar a liberação das vacinas em setembro ou outubro. Não dá para antecipar mais. By the book, isso aí ficaria para julho do ano que vem. Isso não quer dizer que só vamos começar a produzir em outubro", acrescentou.

"A gente deve receber todo o IFA até junho, mas demora um mês para liberar a vacina A gente até está batendo recorde de liberação, fazendo tudo em menos de um mês. Hoje, já está no Brasil o equivalente a 48 milhões de doses. Deste total, mais de 30 milhões de doses já foram entregues e tem mais 20 milhões que serão entregues com esse IFA. Basicamente, estamos já com metade do produto aqui, mais uma parte da outra metade já chegando neste mês e com uma capacidade de produção que nos deixa com confiança para que, em julho, a gente esteja muito próximo do compromisso das 100,4 milhões de doses com IFA importado", afirmou.

