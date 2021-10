Vinte e três operadoras de saúde foram denunciadas por pacientes à ANS pelo uso de “kit covid”

Ao todo a agência registrou 38 reclamações. Hapvida com sete, Prevent Senior com seis reclamações, Amil teve quatro reclamações e a Jardim América teve duas edit

247 - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) recebeu entre janeiro de 2020 a setembro de 2021, 38 reclamações de beneficiários, de 23 operadoras diferentes, relacionadas ao 'kit covid', remédios comprovadamente ineficazes contra Covid-19.

De acordo com reportagem divulgada pelo UOL, a Hapvida foi a que teve mais reclamações registradas: sete. Na sequência, Prevent Senior com seis reclamações, Amil teve quatro reclamações e a Jardim América teve duas reclamações. As demais operadoras tiveram uma reclamação, cada uma.

Segundo a ANS, os casos da Prevent Senior, Hapvida, São Francisco Sistemas de Saúde e a Unimed Fortaleza, estão em processos apuratórios.

"Destas 38, nem todas eram reclamações sobre o uso de medicamentos do 'kit covid', mas, de alguma forma, o tema foi mencionado no momento do registro da demanda", diz a agência.

