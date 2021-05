Voluntária negra em campanha de vacinação na Bahia é vítima de racismo

Caso aconteceu no sul da Bahia com estudante de enfermagem que se voluntariou na Prefeitura de Ilhéus para aplicação de vacinas. O homem teria recusado a vacina contra a Covid ao saber que a jovem aplicaria o imunizante edit

247 - Um homem se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19, em Ilhéus, no sul da Bahia, porque a enfermeira era negra. O caso aconteceu com a estudante de enfermagem Thaís Carvalho, na última segunda-feira ( 17), no Centro de Referência de Assistência Social, (CRAS). A estudante conta que ao se aproximar do homem de pele clara, que é cadeirante e estava do lado de fora da unidade de saúde, se ele queria ser vacinado ele respondeu que não por causa da cor da sua pele.

Thais, que relatou já ter passado por outras situações de racismo, não teve reação na hora. “Eu não acreditei nas coisas que ouvi. Ele se recusou a ser vacinado por mim, porque sou negra. Isso tirou o meu chão, eu fiquei em estado de choque”, disse.

Segundo o portal UOL , logo após a atitude racista, a estudante, que está no 10º semestre de enfermagem, saiu do local para imunizar outras pessoas e não conseguiu identificar o agressor. Thais informou que vai registrar queixa na polícia.

A Prefeitura de Ilhéus divulgou uma nota de repúdio, na qual o prefeito Mário Alexandre (PSD) afirma que ações racistas devem ser repudiadas e combatidas por todas as pessoas.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.