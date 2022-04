Xangai pede que toda a cidade faça teste de covid-19

Apoie o 247

ICL

Reuters - Xangai ordenou, neste domingo, que seus 26 milhões de habitantes passem por mais duas rodadas de testes para covid-19, à medida que cresce indignação da população pela forma como as autoridades da cidade mais populosa da China estão enfrentando um aumento recorde de infecções por coronavírus.

Moradores devem fazer autoteste hoje usando kits de antígenos e relatando quaisquer resultados positivos, disseram funcionários do governo de Xangai em uma conferência de imprensa.

"A principal tarefa é remover completamente os pontos de risco e cortar a cadeia de transmissão para que possamos parar a propagação da epidemia o mais rápido possível", disse Wu Qianyu, inspetor da Comissão Municipal de Saúde de Xangai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Toda a capital financeira da China foi confinada, após uma restrição à circulação que começou nos distritos orientais na última segunda-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A quarentena em Xangai afetou a vida cotidiana e empresas, enquanto os profissionais de saúde e voluntários trabalham incansavelmente para tentar testar toda a população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O número de casos de covid-19 na China permanece baixo em comparação com os padrões internacionais, mas o aumento de casos em lugares como Xangai coloca à prova a abordagem do país, até agora bem-sucedida, de acabar com o vírus por meio de controles rigorosos e testes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE