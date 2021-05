A dona da voz: locutora de aviso da CPI da Covid fala sobre sucesso repentino "15 segundos"

247 - Instaurada há cerca de um mês para investigar as omissões do governo Bolsonaro sobre a pandemia no país, a CPI da Covid no Senado além de seus depoentes e senadores ganhou um destaque inusitado, a “voz” que anuncia o fim do tempo dos discursos “15 segundos”. A locutora Marluci Ribeiro de Oliveira, na profissão há 18 anos, disse em entrevista ao portal UOL estar sem palavras para esse sucesso repentino: "Meus amigos falam que são meus 15 segundos de fama".

Além do sucesso com o breve texto na CPI, Marluci coleciona a cobertura de momentos históricos da política brasileira.

"Gosto de trabalhar quando há votações, como do Orçamento, vetos presidenciais. São coisas com muito interesse envolvido. Além disso, sempre que posso me ofereço para trabalhar nas eleições. As últimas também foram transmitidas pelo YouTube do Senado, tem comentarista ao vivo... Adoro a adrenalina", lembra.

Locutora da Rádio Senado há 11 anos, Marluci ganhou o público nas redes sociais que a defende, pois em muitos momentos seus “15 segundos” são ignorados na CPI.

queria conhecer a dona da voz que diz "15 segundos" nessa CPI

dar um abraço nela, pq ninguém a respeita May 20, 2021

A ordem de 15 segundos dessa CPI é a instituição mais ignorada do país — Cherokee Jack (@bruxowayne) May 20, 2021

Mais ignorada que a voz que diz "15 segundos" na CPI da Covid — Hanah /@hanahemserie 📺 (@hanahadler) May 25, 2021

