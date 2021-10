À CPI, assessor do Conasems diz que Conitec foi surpreendida com retirada de pauta do relatório que descartava o "kit Covid"

Apoie o 247

247 - O assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) Elton da Silva Chaves afirmou, em depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira (19), que os integrantes da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde (Conitec) foram surpreendidos com a retirada de pauta do relatório que recomendava o não uso dos medicamentos sem eficácia científica comprovada no tratamento da Covid-19 por meio do chamado “Kit Covid”.

Apesar disso, ele negou que tenha ocorrido algum tipo de interferência política na decisão.

"Nos surpreendemos", afirmou Elton. "A matéria estava na pauta e tínhamos recebido o documento técnico [que seria analisado]", relatou. "Estávamos ansiosos para analisar e ter um parecer técnico para organizar os serviços e orientar os profissionais na ponta”, disse em seguida. O documento foi retirado da pauta da reunião do órgão no último dia 7.

O adiamento da análise do relatório foi feito pelo pneumologista Carlos Carvalho, coordenador do grupo.

