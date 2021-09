À CPI da Covid, juristas apontarão crimes de Bolsonaro na condução da pandemia

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um grupo de juristas coordenado pelo ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior entregará nesta semana um parecer com mais de 200 páginas aos senadores da CPI da Covid sobre os possíveis crimes cometidos por Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia no país.

O grupo atua desde junho na prestação de consultoria jurídica aos parlamentares da CPI. "Foi um trabalho muito exaustivo dos membros da comissão (de juristas)", disse o jurista ao jornal O Estado de S.Paulo.

Os juristas compilaram documentos, provas e dados obtidos desde a criação da comissão, em abril, até o mês de agosto. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, Renan Calheiros (MDB-AL), avaliará as conclusões e deve apresentar o relatório final ainda este mês.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE