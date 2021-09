À PGR, Prevent Senior se diz vítima de "conluio"

Apoie o 247

Por Júlia Portela, Metrópoles - O plano de saúde Prevent Senior protocolou um pedido para que seja apurada a responsabilidade das denúncias feitas contra a empresa, acusada de ocultar mortes em um estudo para tentar comprovar a eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. No documento, a operadora cita um “conluio com vistas a divulgar informações sabidamente falsas contra a empresa.”

O pedido foi endereçado a Augusto Aras, procurador-geral da República, e alega que a CPI da Covid recebeu documentos “visualmente manipulados e utilizados fora de contexto” para implicá-los na investigação. Na solicitação, a defesa da Prevent Senior pede que o Ministério Público investigue “delitos falsamento imputados” contra a empresa.

Leia a íntegra no Metrópoles.

