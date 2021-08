Agora investigado pela CPI, Barros diz que 'advogados conduzirão relacionamento com a comissão'

O líder do governo Bolsonaro na Câmara passou a figurar como investigado pela CPI da Covid a partir desta quarta-feira edit

247 - O deputado federal e líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), que passou a figurar como investigado pela CPI da Covid, afirmou nesta quarta-feira (18) via rede social que o relacionamento com a comissão se dará por meio de seus advogados.

"CPI interrompe o meu depoimento, anuncia que sou investigado e que não pretende mais me ouvir. Não suportam a verdade e usam táticas covardes de vazamento. Minha conduta parlamentar é exemplar. Nada encontrarão. Agora, meus advogados conduzirão o relacionamento com a CPI", escreveu.

Barros, segundo o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que Barros será investigado "pelo conjunto da obra, indícios, envolvimento, pela participação dele em muitos momentos".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE