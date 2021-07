Alegando "abuso de autoridade" de Aziz, defesa de Roberto Dias vai ao STF contra prisão

247 - A defesa de Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde que foi preso pela CPI da Covid nesta quarta-feira, 7, afirmou que vai ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a detenção ordenada pelo presidente da comissão, Omar Aziz. A CNN informou que a defesa vai alegar que houve "abuso de autoridade" por parte de Aziz.

“Os advogados também vão argumentar ao STF que a Ordem do Dia no Plenário do Senado já havia sido iniciada quando Aziz deu voz de prisão a Dias. Pelo regimento do Senado, comissões não podem funcionar simultaneamente com a Ordem do Dia, que é a fase de deliberação e votação de matérias no Plenário”, diz reportagem.

Dias teve prisão decretada por perjúrio, por ter mentido sob juramento de falar somente a verdade em depoimento à comissão.

Pacheco sinaliza que pode revogar prisão de Dias

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM), questionado em sessão nesta quarta-feira, 7, pelos senadores governistas Marcos Rogério (DEM) e Ciro Nogueira (PP), sinalizou que pode revogar a prisão do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias.

Marcos Rogério e Ciro Nogueira questionaram a validade da prisão, tendo em vista que ela teria ocorrido já quando o plenário do Senado tratava da Ordem do Dia. "É preciso interromper os trabalhos, as comissões, enquanto houver a Ordem do Dia no plenário do Senado, sob pena de nulidade dos atos praticados na comissão", declarou Pacheco.

O presidente do Senado disse que consultará a Secretaria Geral Da Mesa da Casa para apurar a prisão de Dias e ver que providências podem ser tomadas.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.