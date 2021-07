“Além de saber, participou”, diz Renan sobre envolvimento de Bolsonaro no esquema de compra superfaturada das vacinas

Segundo o relator, enquanto o governo recusava 170 milhões de doses de vacinas da Pfizer, Butantan e OMS”, que poderiam salvar vidas, Bolsonaro fazia “um pedido para colocar as digitais e comprar, no momento em que recusava as demais, 20 milhões da Índia” edit

247 - O senador Renan Calheiros (PMDB-AL), relator da CPI da Covid, acusou nesta quarta-feira (07), Jair Bolsonaro de ter participado do esquema de superfaturamento na compra da vacina Covaxin.

Renan disse que tem provas de que houve aumento de 50% no preço do imunizante, oferecido inicialmente por US$ 10, mas registrado em contrato por US$ 15.

“Da vacina cujo pedido ao primeiro-ministro [da Índia, Narendra Modi] foi feito pelo presidente da República, que apenas não sabia da negociação e da bandalheira pela conversa dos irmãos Miranda. Ele tinha participado. É muito pior.”

Segundo o relator, enquanto o governo recusava 170 milhões de doses de vacinas da Pfizer, Butantan e OMS” que poderiam ser aplicadas no ano anterior e salvo muitas pessoas, Bolsonaro fazia “um pedido para colocar as digitais e comprar, no momento em que recusava as demais, 20 milhões da Índia”.

