“Ameaças de fedelho não vão intimidar”, diz Renan sobre filho 04 de Bolsonaro (vídeo)

"É mais um filho do presidente que não recebeu educação dele. Essa ameaça é uma coisa estapafúrdia contra uma instituição parlamentar", disse o senador Renan Calheiros em resposta ao vídeo ameaçador postado por Jair Renan Bolsonaro em uma rede social edit

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse nesta terça-feira (21) após a exibição do vídeo de Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro que postou um vídeo em suas redes sociais ameaçando o colegiado da CPI exibindo armas, que “ameaças de fedelho não vão intimidar”.

"Essas ameaças de um fedelho como esse, não vai intimidar de forma nenhuma essa comissão parlamentar de inquérito", afirmou.

"É mais um filho do presidente que não recebeu educação dele. Essa ameaça é uma coisa estapafúrdia contra uma instituição parlamentar, que com todas as dificuldades que o Brasil vê, está cumprindo o seu papel", acrescentou Calheiros.

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) pediu que a CPI da Covid tome providências contra Jair Renan Bolsonaro e cobrou o encaminhamento de uma representação criminal à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à presidência do Senado por conta das ameaças.

Assista ao vídeo do senador Renan Calheiros na CPI:

Vídeo de Jair Renan: 'Ameaças de fedelho não vão intimidar', diz Renan Calheiros na #CPIdaCovid pic.twitter.com/MuSuPaLbTs — UOL Política (@UOLPolitica) September 21, 2021

