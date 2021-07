Apesar de pedido de senadores, Pacheco não deve interferir na prisão de Roberto Dias

Senadores governistas pediram a revogação da prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde, alegando que a CPI não poderia estar funcionando no momento da detenção porque o plenário do Senado já estava em atividade edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), não deve interferir na decretação de prisão dada pelo presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), contra o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias.

Os senadores governistas Marcos Rogério (DEM-RO) e Ciro Nogueira (PP-PI) pediram a revogação da prisão a Pacheco, argumentando que o fato não poderia ter ocorrido porque o plenário do Senado já tratava da Ordem do Dia naquele momento. Pacheco então respondeu: "é preciso interromper os trabalhos, as comissões, enquanto houver a Ordem do Dia no plenário do Senado, sob pena de nulidade dos atos praticados na comissão".

Apesar da indicação de que o presidente do Senado poderia reverter a prisão, aliados de Pacheco disseram ao Poder 360 que Pacheco deverá deixar a questão ser judicializada. Há o temor de que uma possível decisão acerca do tema possa fazer com que respingue nele um eventual posicionamento contrário posteriormente dado pela Justiça.

Nilson Klava, da GloboNews, afirma que Pacheco discorda da prisão decretada por Aziz, mas que tomará a decisão de não interferir.

